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Нет гарантий: эксперт указал на тревожные нюансы введения накопительных пенсий в Украине

среда, 29 января 2020, 13:40
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Фото: Facebook

Накопительная пенсионная система в том виде, в котором ее сейчас предлагают украинцам, не гарантирует сохранности накоплений, предназначенных для выплаты пенсий.

Об этом "Апострофу" рассказал экс-заместитель главы Пенсионного фонда Виктор Колбун.

"Гарантии государства [состоят в том, что] оно формулирует условия, устанавливает правила и обеспечивает соблюдение этих правил – в этом я вижу гарантии государства. А так - лучше бы вообще ничего не принимать по накопительной системе, чем принимать такое. К тому же, если будут проблемы с бюджетом, государство может наложить лапу на эти сбережения, как это произошло в России (в 2014 году пенсионные накопления россиян были заморожены, - Апостроф)", - сказал Колбун.

Специалист добавил, что считает правильной идею долевого участия работников и работодателей в уплате взносов в накопительную пенсионную систему, как это предполагает соответствующий законопроект. Но то, как это планируется делать, его совершенно не устраивает. Например, по его словам, не понятно, для чего создавать, по сути, дублирующую структуру (Пенсионное казначейство) по аккумулированию этих платежей. В связи с этим он не исключил, что здесь намечается очередная коррупционная схема, на которой кто-то сможет хорошо заработать.

Больше о том, как в Украине собираются внедрить накопительное пенсионное обеспечение - так называемый второй уровень пенсионной системы, читайте в материале "Апострофа": Пенсии переходят на второй уровень: государству – хорошо, бизнесу – плохо.

Как информировал "Апостроф" раньше, накопительная пенсия, которую хотят ввести для украинцев, может оказаться малоэффективной, ведь средства за несколько лет обесценит инфляция.

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