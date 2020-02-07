Гривна продолжает усиливаться: свежий курс валют от НБУ

7 февраля гривна укрепила свои позиции к доллару на 22 копейки. Это произошло даже несмотря на выкуп Нацбанком излишков предложения иностранной валюты в 110-150 миллионов долларов.

Официальный курс гривны к доллару на утро пятницы, 7 февраля, установлен на уровне 24,57, что на 22 копейки ниже предыдущего дня. Курс гривны к евро установлен на уровне 27,04, что ниже на 28 копеек.

На открытии межбанка утром 6 февраля котировки были установлены на уровне 24,66 - 24,69 гривны за доллар.

Таким образом, за один день курс просел с 24,61/24,65 до 24,57/24,59 гривны за доллар и только после усилий регулятора не обвалился ниже.

Напомним, что украинские трудовые мигранты в 2019 году перечислили из-за рубежа денежные переводы на сумму около 12 миллиардов долларов США.