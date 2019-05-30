четверг, 30 мая
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Экономика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

30 мая

20:11
Блогер рассказал, как Коломойский может "похоронить" рынок электроэнергии
20:00
Мисс Украина-2019: организаторы конкурса показали первых претенденток
19:59
У Зеленского объяснили, почему Луценко все еще генпрокурор
19:34
Во Львове произошла перепалка Зеленского с журналисткой из-за трагедии на шахте: видео
19:27
Людям скандального нардепа раздали 41,5 га заповедной земли под Киевом: видео
19:26
"Заря" провалила чемпионат Украины, но вышла в Лигу Европы
19:24
Нардеп озвучил причину убыточности шахт западной Украины
19:09
​Сезон-2019 в Украине: названы цены на продукты на популярном курорте
19:05
В Киеве внезапно рвануло 45-летнюю трубу: видео с места ЧП
19:02
Львов - Шахтер: стартовые составы
18:58
У Зеленского хотят наказать "восставшего из мертвых" Бабченко
18:50
Производство о неконституционности роспуска Верховной Рады открыто - "Народный фронт"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Сезон-2019 в Украине: названы цены на продукты на популярном курорте

четверг, 30 мая 2019, 19:09
переглянути новину українською

Журналисты подсчитали, во сколько обойдется питание во время отпуска на Азовском море

Цены на продукты в курортном Бердянске, расположенном на берегу Азовского моря, выяснили журналисты местного издания “ПроБердянск”.

Так, по данным издания, клубника на Центральном рынке города обойдется покупателям в 25 грн/1 кг. За раннюю черешню просят 50 грн, молодой горох - 30 грн/ 1 кг.

Молодая картошка обойдется в пределах 20 грн, огурцы – 18-25, помидоры – 38-50, кабачки – 22, молодая капуста – 12-15, цветная капуста – 25 грн. Баклажаны предлагаются по цене 80-95 грн, сладкий перец – 90-100 грн.

Килограмм камбалы можно купить за 60-100 грн, карпы - 40 грн, бычок - 25-40 грн, пиленгас - 85-90 грн.

Вяленый бычок продают по цене 20-120 грн за десяток, тарань - 120-300 грн/десяток, креветки - 15-30 грн за стакан.

Килограмм свинины обойдется в 90-130 грн, баранина затянет на 40-140 грн, говядина - 100-140 грн.

Литр молока стоит 12-15 грн, творог - 40-100 грн/1 кг, сметана - 45-55 грн. Брынзу можно купить в пределах 100 грн.

Как сообщал “Апостроф”, в конце мая на пляжах популярных украинских курортов, несмотря на прохладную погоду, находится уже достаточно много отдыхающих.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В ожидании катастрофы: к чему приведет торговая война США и Китая

Промышленный безвиз с Евросоюзом: что это значит для Украины

Свободная торговля с Китаем: в чем главные риски для Украины

Ковры, химия и железо: в чем гибридность санкций России

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: