Украина и Турция достигли важных договоренностей о ЗСТ: озвучены цифры

В среду, 7 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, сообщает "Европейская правда".

По словам Эрдогана, в 2018 году товарооборот между Украиной и Турцией составил около 4 млрд долларов.

"Наконец настало время финализировать переговорный процесс по составлению соглашения о зоне свободной торговли, переговоры по которой продолжаются уже много лет", - сказал Эрдоган.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что товарооборот между странами реально увеличить до 10 млрд долларов.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию выразил уверенность, что оккупированный Крым вернется под контроль Украины.

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