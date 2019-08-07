Турецкий гамбит Зеленского: чем жертвовать и чего добиваться

Интересы Украины в отношениях с Турцией должны быть прагматичными и в первую очередь касаться энергетики, торговли и инвестиций. Об этом "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока "Украинского института будущего" Илия Куса, комментируя рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.

Самое главное направление, которое мы можем обсуждать с Турцией - это противостояние с Россией. Правда, у нас ограниченный инструментарий, но Анкара заинтересована в вопросе Крыма и защите крымских татар от нарушений их прав. Нам нужно добиваться, чтобы Турция осуждала такие действия России. Плюс надо обсуждать освобождения политических заключенных.

Во-вторых, это торгово-экономическое сотрудничество. Объемы двусторонней торговли у нас достигли $3,8 млрд и могут быть еще большими.

Третье - это инфраструктура. Турки заинтересованы в наших портах, они готовы вкладывать средства во многие проекты дорожной инфраструктуры.

Четвертое - это двусторонние инвестиции. Они достаточно велики, но можно улучшить ситуацию.

Пятое - это энергетика, в частности, здесь совпадают интересы относительно побережья Черного моря. Например, строительство LNG-терминалов для приема сжиженного газа с участием турецкого капитала. Это были украинские проекты, которые сложно реализовать без участия Анкары.

Шестое - это сотрудничество в военно-промышленной сфере, где у нас уже есть наработки. Украине было бы интересно закупать турецкое вооружение, например, новейшие беспилотники Bayraktar. А у нас есть достаточно кадров, научно-технического и человеческого ресурса, чтобы создавать совместное производство продуктов нового поколения. Главное - не лезть туда, где мы не нужны, особенно в региональную политику на Ближнем Востоке, в которую мы никогда нормально не умели играть.

Украина пока отстает от России по многим направлениям. Но нужно идти дальше, можно улучшить ситуацию. Надо делать все, чтобы хотя бы сравняться в некоторых аспектах с Россией. У них большие ресурсы, но в сфере поддержки безопасности в Черном море Украина имеет большой потенциал. Мы можем стать основным партнером Турции по обеспечению свободы судоходства в Черноморском бассейне, в отличие от России. Надо работать системно, целостно, адекватно. Суть всего сотрудничества с Турцией - чистый прагматизм.

В Турции усиливается российское лобби, которое может помешать налаживанию отношений с Киевом, например, в энергетической сфере. Но дрейф Турции от Запада в целом означает не сближение с Россией, а тенденцию к выходу Анкары на самостоятельную внешнюю политику. Там хотят, чтобы Турция стала региональной супердержавой, которая не зависит от глобальных центров влияния - ни от США, ни от России, ни от Китая. Украина может стать равноценным партнером, который поможет воплотить эту мечту и в то же время получит необходимые материальные ресурсы.