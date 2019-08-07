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Зеленский заговорил в Турции о возвращении Крыма

среда, 07 августа 2019, 18:10
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию выразил уверенность, что оккупированный Крым вернется под контроль Украины.

Об этом он заявил на встрече с представителями украинской и крымскотатарской общин, передает сайт главы государства.

"Я точно знаю, что настанет тот момент, когда Крым вернется в Украину, и разъединенные крымскотатарские семьи сойдутся за одним столом. И песня "Эй гузель Кырым" прозвучит как воспоминание о тяжелых испытаниях… И далее в его истории будут только счастливые рассветы", - заявил Зеленский.

Также президент Украины обвинил Россию в репрессиях, которые соотносимы с преступлением советского режима – депортацией крымских татар. Он упомянул и пренебрежение российских оккупантов к идентичности крымскотатарского народа.

"Многие крымчане были вынуждены покинуть родной дом. А те, кто остались, страдают от арестов, обысков и притеснений", - отметил президент.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что с начала 2019 года в оккупированном Крыму было возбуждено 20 новых уголовных дел за уклонение местных жителей от воинской службы в Вооруженных силах страны-оккупанта.

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