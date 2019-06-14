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​Атака на танкеры в Персидском заливе взвинтила цены на нефть

пятница, 14 июня 2019, 13:47
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Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься в ходе торгов в пятницу после существенного повышения днем ранее. Среди основных причин эксперты называют усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В четверг, 13 июня, два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. По некоторым данным, могла иметь место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, однако официального подтверждения этой версии нет.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Он отметил, что эта оценка была основана на разведданных, но не представил никаких публичных доказательств в поддержку своего утверждения.

Позднее глава японской Kokuka Sangyo Ютака Катада, которой принадлежит один из атакованных танкеров, заявил, что его раздражает отсутствие достоверной информации о произошедшем.

"Каждые 10-20 минут мы получаем разные порции информации. К настоящему моменту мы не можем предоставить вам детального объяснения того, что произошло", - сказал он журналистам.

Некоторые аналитики прогнозируют, что эскалация конфликта между США и Ираном может привести к скачку нефтяных котировок на величину до $7 за баррель, сообщает MarketWatch. Тем не менее, другие эксперты отмечают, что пока рано говорить о том, как события в Оманском заливе повлияют на ситуацию на рынке.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 кв подорожали на $0,38 (на 0,62%) - до $61,69 за баррель. В четверг их цена выросла на $1,34 (на 2,23%), составив на закрытие $61,31 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром повышаются на $0,18 (на 0,34%) - до $52,46 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $1,14 (на 2,23%) и завершила день на отметке $52,28.

Тем не менее, котировки нефти могут завершить текущую неделю "в минусе": Brent потеряла около 2,5%, WTI - порядка 3%.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 13 июня, в Оманском заливе у побережья Объединенных Арабских Эмиратов на двух нефтяных танкерах произошли взрывы: опубліковані. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

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