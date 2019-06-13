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В Оманском заливе нанесены мощные удары по двум судам: появились жуткие фото

четверг, 13 июня 2019, 11:59
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В четверг, 13 июня, в Оманском заливе у побережья Объединенных Арабских Эмиратов на двух нефтяных танкерах произошли взрывы: по предварительной информации, суда были атакованы.

Об этом сообщил иранский телеканал Press TV, со ссылкой на местные источники.

Как утверждается, танкеры подверглись торпедной атаке. Экипажи танкеров подали сигналы бедствия ближайшим государствам.

Контролируемый Британским королевским флотом Центр по обеспечению безопасности торгового судоходства Великобритании предупредил, что в Оманском заливе в четверг в 45 км от берегов Ирана произошел некий инцидент, и призвал к бдительности. Представитель Пятого флота ВМС США, базирующегося в Бахрейне, заявил, что командование в курсе и выясняет детали произошедшего.

Один из танкеров принадлежит норвежской компании Frontline и ходит под флагом Маршалловых Островов. Второй — Kokuka Courageous — зарегистрирован в Панаме. По данным норвежских СМИ, экипаж первого корабля состоит из граждан России, Грузии и Филиппин.

С кораблей были спасены 44 моряка, их доставили на иранскую территорию.

Позже власти Омана подтвердили, что по крайней мере один из танкеров был атакован.

Также сообщается, что танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, в результате чего погибли 258 человек.

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