четверг, 20 июня
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Экономика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

20 июня

11:46
Прокуратура сделала заявление по живодерке, убившей под Киевом десятки животных: фото
11:43
Яценюк призвал инициировать заседание Совбеза ООН по делу сбитого МН-17
11:39
​Польша сделала заманчивое предложение по украинской ГТС
11:33
Порошенко в тоннеле любви трогательно обратился к супруге: фото
11:32
Путин общается с россиянами: онлайн-трансляция "прямой линии" президента РФ
11:29
​Профессор-антимайдановец: разгорелся скандал вокруг одиозного экс-соратника Януковича
11:15
Руки прочь от Таруты: бойцы полка "Азов" вступились за нардепа после скандала в соцсетях
11:15
В Молдове обрушилась жилая многоэтажка: опубликовано видео момента ЧП
11:04
Cbonds Awards CIS подтвердила статус ICU как лучшего инвестиционного банка Украины
10:56
В Северной Ирландии начали съемки приквела "Игры престолов": что о нем известно
10:53
Набил бы морду: Насалик прокомментировал скандал с экс-главой "Укргазвыдобування"
10:29
​Убийство девочки под Одессой: появилось видео допроса подозреваемого и реакция местных жителей
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Раскрыты новые данные о бизнесе жены Медведчука в России: документ

четверг, 20 июня 2019, 10:25
переглянути новину українською

Телеведущая Оксана Марченко, жена главы политсовета партии Оппозиционная платформа - За життя Виктора Медведчука, увеличила до 61% долю в компании НЗНП Трейд, которая бурит нефтяные скважины в России.

Об этом говорится в расследовании программы Схемы.

Изменения среди учредителей НЗНП Трейд, добывающей нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе РФ, состоялись в конце мая. 23 числа доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет Оксана Марченко через TUMILLON INVESTMENTS LTD, выросла с 50,1% до 61%. Доля Натальи Лавренюк - с 14,9% до 25%. А компании из орбиты российского бизнесмена Сергея Кислова ООО Развитие и ООО Дол лишились участия в предприятии.

Лавренюк - не чужой человек для семьи Медведчука-Марченко, отмечают Схемы. По данным журналистов, в 2018 году Медведчук с женой и Наталья Лавренюк вместе летели частным самолетом из Киева в Анапу.

Еще 14% НЗНП Трейд оказались у нового бизнес-партнера семьи Медведчука-Марченко - АО Финконсалтпро. Согласно данным российского реестра, компанией владеет ее директор - Николян Родион Гургенович. Нефтяной бизнес - новое для него направление. Ранее он занимался популяризацией малой авиации, был соучредителем ряда аэроклубов в России.

На звонки и сообщения журналистов с просьбой о комментарии Николян не ответил. Отказалось от комментариев и руководство НЗНП Трейд, сославшись на занятость.

Как сообщал "Апостроф", кандидат в народные депутаты Виктор Медведчук не обращает внимание на то, что около половины населения страны относится к нему и его политической силе негативно.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кругло­суточный доступ в квартиру: как украинцы заживут по-европейски с новым законом по коммуналке

Дополните­льные тарифы и штрафы за "коммуналку": что приготовили украинцам с 1 мая

Россия нанесла еще один энергетический удар по Украине: чем это грозит

Повысить нельзя снизить: что будет с ценами на газ для украинцев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: