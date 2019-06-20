​Раскрыты новые данные о бизнесе жены Медведчука в России: документ

Телеведущая Оксана Марченко, жена главы политсовета партии Оппозиционная платформа - За життя Виктора Медведчука, увеличила до 61% долю в компании НЗНП Трейд, которая бурит нефтяные скважины в России.

Об этом говорится в расследовании программы Схемы.

Изменения среди учредителей НЗНП Трейд, добывающей нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе РФ, состоялись в конце мая. 23 числа доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет Оксана Марченко через TUMILLON INVESTMENTS LTD, выросла с 50,1% до 61%. Доля Натальи Лавренюк - с 14,9% до 25%. А компании из орбиты российского бизнесмена Сергея Кислова ООО Развитие и ООО Дол лишились участия в предприятии.

Лавренюк - не чужой человек для семьи Медведчука-Марченко, отмечают Схемы. По данным журналистов, в 2018 году Медведчук с женой и Наталья Лавренюк вместе летели частным самолетом из Киева в Анапу.

Еще 14% НЗНП Трейд оказались у нового бизнес-партнера семьи Медведчука-Марченко - АО Финконсалтпро. Согласно данным российского реестра, компанией владеет ее директор - Николян Родион Гургенович. Нефтяной бизнес - новое для него направление. Ранее он занимался популяризацией малой авиации, был соучредителем ряда аэроклубов в России.

На звонки и сообщения журналистов с просьбой о комментарии Николян не ответил. Отказалось от комментариев и руководство НЗНП Трейд, сославшись на занятость.

Как сообщал "Апостроф", кандидат в народные депутаты Виктор Медведчук не обращает внимание на то, что около половины населения страны относится к нему и его политической силе негативно.