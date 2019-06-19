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Медведчук отличился скандальным высказыванием про украинцев

среда, 19 июня 2019, 11:22
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Народный депутат Украины Виктор Медведчук не обращает внимание на то, что около половины населения страны относится к нему и его политической силе негативно.

Об этом он сказал в интервью BBC.

По словам Медведчука, ему все равно, относятся ли к нему негативно 46 процентов населения или все 50. При этом он подчеркнул, что не считает Россию агрессором.

"Ну и великолепно, я тоже к ним негативно отношусь. Ну а как? У нас 60% считают Россию агрессором, а я не считаю. Я что, должен быть среди этих 60%? Нет, я буду среди другой части", - отметил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Харькове облили зеленкой члена организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука Андрея Лесика во время возложения цветов к памятнику маршалу Жукову.

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