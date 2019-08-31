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Украина и Польша подписали важный газовый договор с США

суббота, 31 августа 2019, 21:38
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Представители Украины, Польши и США подписали соглашение о сотрудничестве с целью усиления региональной безопасности газоснабжения.

Об этом сообщает "Польское радио".

Уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что целью соглашения является диверсификация поставок газа в Украину, которая является зависимой в этом вопросе от России. Такая возможность откроется в результате развития терминала сжиженного газа в Свиноуйсьце и строительства газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу с Норвегией.

Согласно соглашению, в 2021 году Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубометров газа. По словам Наимского, в настоящее время Польша может поставлять в Украину примерно 1,5 млрд кубометров газа.

"За два года мощность газопорта в Свиноусте увеличится на 50% - до 7,5 млрд. кубометров. Благодаря этому будет возможность принимать сжиженный газ из США, который приобретет украинская сторона, или же Украина сможет купить газ у польской Нефтегазовой компании", - отметил он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отметил, что зависимость от России имеет не только экономические, но и политические последствия.

"Единственный выход - диверсифицировать поставки. Поэтому следующим шагом является возможность доступа к сжиженному газу из других стран, прежде всего из США", - заявил он.

В свою очередь министр энергетики США Рик Перри подчеркнул, что США помогают Польше снизить зависимость от российского газа и гарантировать поставки сырья. По его словам, посредством Польши сжиженный газ может помочь Украине избежать угрозы ограничения поставок российского газа.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинский частный импортер газа "Энергетические Ресурсы Украины" (ЭРУ) подписал контракт с польской нефтегазовой компанией PGNiG о поставках американского газа в Украину.

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