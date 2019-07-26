Медведчук тянет российский газ в Украину: в чем опасность

Лидеры "Оппозиционной платформы - За жизнь", занявшей второе место на досрочных парламентских выборах, Виктор Медведчук и Юрий Бойко регулярно наведываются в Россию, где, помимо прочего, ведут переговоры о поставках российского газа в Украину. "Апостроф" разбирался, насколько реален такой сценарий, и несет ли он в себе риски.

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус предложил лидерам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко и Виктору Медведчуку учредить частную компанию для налаживания поставок газа из России. Такое заявление он сделал после очередного визита Бойко и Медведчука в РФ, в ходе которой они провели "переговоры" с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером о возобновлении поставок российского газа в Украину.

Слова Геруса можно воспринимать как некий троллинг, ведь оба политика на сегодня являются частными лицами и в ближайшее время вряд ли займут какие-либо должности в исполнительной власти Украины. При этом они ведут себя так, будто представляют на таких встречах украинское государство.

Свободный рынок

Как известно, Украина с конца ноября 2015 года не покупает газ в России. После победы НАК "Нафтогаз Украины" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже украинский холдинг заявил о возможности возобновления импорта топлива из РФ и даже сделал предоплату за предстоящую поставку. Однако российский монополист в последний момент отказался от выполнения своих обязательств, сославшись на отсутствие дополнительного соглашения к контракту между сторонами.

В нашей стране уже 3,5 года функционирует рынок природного газа, а это значит, что любая компания может заниматься поставками газа в Украину, а также осуществлять его продажу на внутреннем рынке. Так, по словам Андрея Геруса, топливо импортируют "несколько десятков трейдеров", а потому, если Юрий Бойко и Виктор Медведчук "договорились о какой-то цене газа (в России), им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор".

Более того, поставки газа в Украину частными компаниями осуществлялись и до либерализации рынка. Так, еще с 1990-х годов импортом российского и среднеазиатского газа занималась корпорация "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ), соучредителем которой была Юлия Тимошенко. Также газ в Украину поставляла российская компания "Итера" (с 2013 года перешла под полный контроль государственной "Роснефти").

В этом контексте стоит вспомнить компанию "Росукрэнерго", в которой заметную роль играл ныне опальный олигарх Дмитрий Фирташ (компания на 50% принадлежала российскому "Газпрому", а на другие 50% - Фирташу и Ивану Фурсину в долях 90% на 10%). Эта компания была посредником в поставках газа в Украину в 2004-2009 годах.

Однако газовый бизнес в Украине до недавнего времени был крайне непрозрачным. И деятельность "Росукрэнерго" стала апогеем этой непрозрачности.

По стопам "Росукрэнерго"

Эксперты, опрошенные "Апострофом", считают, что ситуация, в которой частная компания, в том числе, имеющая отношение к Виктору Медведчуку и Юрию Бойко (не стоит забывать, что последний ранее занимал должности главы НАК "Нафтогаз Украины" и министра топлива и энергетики), может заниматься поставками российского газа в Украину, реальна.

"Теоретически в этой жизни все возможно, но вопрос в том, зачем это им (Медведчуку и Бойко)? Какую выгоду они от этого получат?", - сказал в комментарии "Апострофу" эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип. По его словам, "переговоры" по газу нужны были лидерам "Оппозиционной платформы – За жизнь" перед парламентскими выборами, которые состоялись 21 июля, чтобы показать своему электорату "реальные дела" (следует отметить, что эти "визиты" в определенной степени способствовали росту рейтинга партии, - "Апостроф"), но "выборы прошли".

Но если бы такие поставки были налажены, а президент РФ Владимир Путин и глава "Газпрома" Алексей Миллер заявляли о возможности дисконта по цене на уровне 25% - это бы обвалило цены на украинском рынке.

Эксперты считают, что ситуация, в которой частная компания имеющая отношение к Виктору Медведчуку и Юрию Бойко, может заниматься поставками российского газа в Украину, реальна Фото: kresy.pl

Директор спецпроектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев также не видит препятствий для поставок газа в Украину потенциальной компанией "Бойко-Медведчука". В разговоре с "Апострофом" он согласился с мыслью, что появление в Украине определенных объемов относительно дешевого газа может значительно повлиять на ситуацию на рынке. Ведь не секрет, что прямые поставки газа из РФ были бы дешевле, чем с западного направления - хотя бы потому, что маршрут его доставки существенно короче. Сейчас же Украина, по сути, переплачивает за газ, давая трейдерам возможность хорошо заработать на перепродаже того же российского газа.

Рябцев не исключил, что вариант таких поставок сейчас может вполне серьезно рассматриваться.

"Это возможно, особенно, если оформить надлежащим образом. Например, если поставки будут идти не от "Газпрома", а от какой-то швейцарской компании", - пояснил эксперт.

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар также считает возможным создание частного трейдера Бойко и Медведчука по продаже в Украине российского газа.

"Если абстрагироваться от того, что Россия – страна-агрессор, тогда да", - сказал он в комментарии "Апострофу".

Эксперт отметил, что такая фирма может быть зарегистрирована не в Украине, а в какой-то европейской стране. "Бойко свои "вышки" делал через Латвию (в 2011 году Украина купила две буровые установки для добычи газа на шельфе Черного моря, предположительно, по существенно завышенной цене и через латвийские компании-прокладки. На то время Юрий Бойко был главой Минэнерго Украины, но он всегда отрицал свою роль в этой афере - "Апостроф" ). А тут можно использовать Литву, страну, которая наиболее солидарна из всех стран ЕС и НАТО с Украиной", - рассказал специалист.

И это будет очень напоминать уже упомянутую компанию "Росукрэнерго" - "будут "лепить" "Росукрэнерго-2".

Ничего, кроме бизнеса?

Но, как было отмечено выше, "Росукрэнерго" стало в свое время синонимом коррупции в газовой сфере. Соответственно, нужно ли опасаться появления коррупционной составляющей в новой схеме?

Как отметил Андриан Прокип, коррупция в газовых вопросах в Украине всегда была связана с участием в "схемах" украинских чиновников. Это возможно и сейчас, но, учитывая нынешнюю прозрачность рынка, довольно сложно.

Геннадий Рябцев, в свою очередь, обратил внимание на то, что российские власти, по сути, монополизировали поставки энергоносителей в Украину. "Сюда поставляют нефтепродукты, сжиженный газ, уголь только те компании, которые имеют хорошие отношения с Кремлем. И я не думаю, что там найдется какой-то посредник, который будет работать без ведома Москвы", - сказал он.

Однако в России даже "стратегические" проекты давно уже сопряжены с коррупцией буквально на всех уровнях пресловутой вертикали власти. Даже деньги, выделяемые на "святая святых" - госпропаганду, безбожно разворовываются. Даже тотальный подкуп Кремлем европейских одиозных партий с целью расшатывания ситуации в Евросоюзе не обходится без откатов. Свежайший тому пример - скандал в Италии, связанный с возможным финансированием Россией партии "Лига" на десятки миллионов долларов. Самое "пикантное" в этом скандале то, что российские представители во время обсуждения "сделки" настаивали на возвращении небольшой суммы из предлагаемого финансирования. Поэтому исключать, что в газовой схеме не найдется места для "скромного" отката, нельзя.

Как было отмечено выше, "Росукрэнерго" стало в свое время синонимом коррупции в газовой сфере Фото: tsn.ua

"Никто никуда не делся, а действующие лица практически те же. Есть кум, под которого старую добрую схему можно реанимировать, и вместо Фирташа будет Медведчук – даже еще лучше. А Бойко и тогда "лепил" "Росукрэнерго" (Юрия Бойко и Дмитрия Фирташа связывали личные и, предположительно, деловые отношения - "Апостроф")", - резюмировал Михаил Гончар. Он напомнил, что в нынешнем году Россия после длительного перерыва возобновила закупки туркменского газа, который, как и в случае с "Росукрэнерго", может быть использован в новой схеме поставок в Украину.

Но возобновление поставок российского газа может нести в себе и другие риски. Андриан Прокип считает, что для Кремля такая схема "имела бы определенный политический подтекст" с целью получить "политическую выгоду".

Михаил Гончар полностью с этим согласен. По его словам, когда Россия предлагает нечто, что выглядит как чистая коммерция, это совсем не так. "Даже, если исходить из чистоты намерений нынешней властной команды (в Украине), насколько они смогут переиграть (Кремль)?", - задает риторический вопрос эксперт. По его словам, Россия за свой дешевый газ будет добиваться не только возвращения на украинский рынок, но и "станет выдвигать целый ряд политических условий". При этом Медведчук и Ко охотно будут "помогать" в реализации этого сценария, а президентская команда может просто вовремя не разглядеть скрытые риски.

"Дорогая" политика

Возможно, стоит еще раз обратить внимание на то, что Кремль в "переговорах" с Медведчуком и Бойко предлагает скидку на газ в 25%. То, что этот месседж преследовал электоральные цели, уже было сказано выше. Но, возможно, здесь кроется нечто большее. Ведь никто не заставляет трейдеров продавать свой товар – в данном случае газ – по ценам, существенно ниже рынка. Безусловно, низкая закупочная цена дает продавцу хорошее преимущество. Но он, продавая товар по конкурентной цене, все равно получает сверхприбыль. Куда могут быть направлены эти средства?

Виктор Медведчук после того, как он покинул должность главы администрации президента Леонида Кучмы в 2005 году, более чем на 10 лет выпал из публичной политики, хотя, по различным данным, продолжал оказывать на ее влияние. В конце 2013 года, когда тогдашний президент Украины Виктор Янукович попытался сделать геополитический "разворот" от евроинтеграции в сторону России (что, как известно, привело к "Майдану" и бегству из Украины самого Януковича), ходили слухи, что президент РФ Владимир Путин продавливает назначение своего кума на пост премьер-министра. Но, правда это, или нет - сложно ответить. Даже тогдашняя одиозная власть не решилась на такой шаг, справедливо опасаясь массовых протестов (хотя они все равно произошли).

Как ни странно, частичное возвращение Медведчука в публичную политику произошло в последние годы, когда у власти находился Петр Порошенко. Согласно данным различных журналистских расследований, Медведчук стоит за поставками энергоресурсов из России в Украину, хотя сам он это категорически отрицает. Он также вошел в переговорную группу по урегулированию конфликта на Донбассе, участвовал в обмене пленными с РФ. При этом Медведчук спокойно летает на самолете из Киева в Москву на прямую, хотя официально авиасообщение между Украиной и РФ на сегодня отсутствует.

Но, вероятно, главным "достижением" Медведчука за годы президентства Порошенко стало приобретение им нескольких украинских телеканалов. Речь идет о "112-Украина", NewsOne и ZIK (последний вошел в орбиту "кума Путина" уже после инаугурации нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Однако понятно, что вся подготовительная работа по сделке была проведена задолго до этого). Формально владельцем телеканалов является ближайший соратник Виктора Медведчука нардеп Тарас Козак. Но ни у кого нет сомнений, кто является их истинным хозяином.

Телевидение, особенно, если оно используется как инструмент политического влияния, является затратным, часто неприбыльным бизнесом. Медведчук – небедный человек, но вливания в телеканалы исчисляются миллионами, поэтому дополнительные средства лишними никогда не бывают. Утверждать, что прибыль от продажи российского газа будет направляться на финансирование упомянутых телеканалов, сегодня нельзя, хотя бы потому, что никаких поставок пока нет. Но, если схема финансирования итальянской партии "Лига" якобы осуществлялась через поставки нефти, почему в Украине не может сработать "газовая схема"?

Под нажимом общественности Петр Порошенко в самом конце своей каденции поручил Службе безопасности Украины (СБУ) проверить информацию о возможных угрозах национальной безопасности со стороны "112 Украина" и NewsOne. Однако на сегодня телеканалы продолжают беспрепятственно работать. Вполне понятно, что сейчас президент Зеленский занят другими делами, но, вероятно, в скором времени у него дойдут руки до медиа-империи "кума Путина", которую он поручит той же СБУ проверить, в том числе, на предмет источников финансирования.