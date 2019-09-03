​Россия может потерять 500 млрд рублей: названа причина

Налоговые поступления России сократятся на 500 млрд рублей в год из-за спада цен на российскую нефть Urals.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на младшего директора Fitch Вячеслава Демченко.

По его словам, к этому могут привести новые требования Международной морской организации ООН (International Maritime Organization, IMO), которые снижают содержание серы в судовом топливе с 3,5% до 0,5%.

Новые правила вступят в силу 1 января 2020 года. Нефть сорта Urals, самого распространенного в России, более сернистая и плотная, чем эталонная марка Brent, поэтому она будет торговаться на мировом рынке с большим дисконтом к эталону, чем в последние пять лет, считает Демченко.

Средний дисконт Urals к Brent без учета эффекта изменения правил IMO младший директор Fitch оценил в $1,3 за баррель. Он утверждает, что из-за ужесточения правил IMO впервые месяцы 2020 года дисконт к цене Urals может вырасти до $1–7 за баррель. Если брать средний дисконт в $3,5 за баррель к уровню цены Brent, Россия может потерять около 500 млрд рублей налоговых поступлений от налогов и пошлин на нефть и нефтепродукты.

Эффект изменения правил Россия начнет наблюдать в четвертом квартале 2019 года, когда участники рынка начнут контрактовать поставки нефти с учетом будущего изменения правил, пояснил Демченко.

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