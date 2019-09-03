RU  UA

вторник, 3 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.05
Меню
Энергетика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 сентября

14:39
Стало известно о новой наглой выходке ФСБ на границе с Крымом: видео
14:27
Тяжелые наркотики и мысли о суициде: Джастин Бибер рассказал о проблемах ранней славы
14:25
​Что происходит с гривней в обменниках: появилось фото
14:22
Конец касты неприкасаемых: сети бурно обсуждают реакцию Зеленского на решение Рады
14:13
Здравствуй, бархатный сезон: в сети показали фото "наплыва" туристов в Крыму
14:12
Рада голосует за изменения в Конституцию: онлайн трансляция
14:12
Украинский блогер наглядно показал, как выжил в плену боевиков ДНР: опубликовано видео
14:08
Знаменитый голодающий футболист нашел себе новый клуб в последний день "окна"
13:45
Советуют бежать из страны: стало известно о подготовке масштабных посадок друзей Порошенко
13:30
На Крещатике в Киеве устроили горячие танцы: сети взорвало видео с энергичным мачо
13:29
Под Полтавой 7-летняя девочка погибла страшной смертью
13:21
​Россия может потерять 500 млрд рублей: названа причина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Россия может потерять 500 млрд рублей: названа причина

вторник, 03 сентября 2019, 13:21
переглянути новину українською

Налоговые поступления России сократятся на 500 млрд рублей в год из-за спада цен на российскую нефть Urals.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на младшего директора Fitch Вячеслава Демченко.

По его словам, к этому могут привести новые требования Международной морской организации ООН (International Maritime Organization, IMO), которые снижают содержание серы в судовом топливе с 3,5% до 0,5%.

Новые правила вступят в силу 1 января 2020 года. Нефть сорта Urals, самого распространенного в России, более сернистая и плотная, чем эталонная марка Brent, поэтому она будет торговаться на мировом рынке с большим дисконтом к эталону, чем в последние пять лет, считает Демченко.

Средний дисконт Urals к Brent без учета эффекта изменения правил IMO младший директор Fitch оценил в $1,3 за баррель. Он утверждает, что из-за ужесточения правил IMO впервые месяцы 2020 года дисконт к цене Urals может вырасти до $1–7 за баррель. Если брать средний дисконт в $3,5 за баррель к уровню цены Brent, Россия может потерять около 500 млрд рублей налоговых поступлений от налогов и пошлин на нефть и нефтепродукты.

Эффект изменения правил Россия начнет наблюдать в четвертом квартале 2019 года, когда участники рынка начнут контрактовать поставки нефти с учетом будущего изменения правил, пояснил Демченко.

Как сообщал "Апостроф", Беларусь решила снизить зависимость от российской нефти. Власти Беларуси ищут возможности для покупки американской нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов, чтобы диверсифицировать поставки.

Фотовзгляд

Все галереи
Первый звонок в Талаковке на Донбассе

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Газовая рулетка для украинцев: кто будет в выигрыше от предложения "Нафтогаза"

Конец эпохи бедности одного олигарха: как за год разорить успешное предприятие

Вода по часам: лишат ли украинцев водоснабжения

Зачем отменили Роттердам? Почему это формула так важна Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: