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Европейский суд принял выгодное для Украины решение по "Газпрому"

среда, 11 сентября 2019, 13:38
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Европейский суд вынес решение в пользу Польши в споре о допуске "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, который является сухопутным отводом Nord Stream.

Об этом сообщило Минэнерго Польши.

"Суд отменил решение Еврокомиссии, предоставляющее российскому концерну право использовать газопровод на 100%", — говорится в сообщении ведомства.

С 2013 года "Газпром" могла пользоваться 50% мощностей Opal, в 2016-ом ему разрешили подключиться к 90% мощностей трубы. "Нафтогаз" уже предупреждал, что из-за этого Украина может недополучить до $425 млн ежегодной транзитной выручки.

Глава министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский отметил, что вынесенное судом решение "положит конец монополии Газпрома в Европе" и не позволит российской компании полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины. Из-за ограничения на использование газопровода Opal "Газпрому" придется сократить загрузку "Северного потока", что, по словам министра, вероятность возникновения серьезного газового кризиса в Украине, который мог бы ударить и по другим странам региона, включая Польшу.

"Это урок для тех, кто считает, что может работать на европейском энергетическом рынке без соблюдения его принципов", — добавил министр.

Мощность трубопровода Opal — 36 млрд куб. м в год, он соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

Как сообщал "Апостроф", реализация газового меморандума между Украиной, Польшей и США возможна лишь в трех случаях: если между Украиной и Польшей будет построен интерконнектор, если будут увеличены мощности польского терминала Świnoujście, и в том случае, если будет ресурс для поставок.

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