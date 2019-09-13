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​У Зеленского назвали сроки присоединения Украины к энергорынку ЕС
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​У Зеленского назвали сроки присоединения Украины к энергорынку ЕС

пятница, 13 сентября 2019, 10:33
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Украина планирует присоединиться к европейскому энергетическому рынку уже в 2025 году.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюланд, передает "Урядовий портал".

Как сообщил премьер-министр, украинская власть намерена либерализовать свой энергорынок. Гончарук уверен, что Украина сможет присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году.

"Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции европейского энергетического рынка. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году", - отметил он.

Глава правительства добавил, что Украина также хочет отказаться от Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты в 60-х годах прошлого века. Гончарук подчеркнул, что эти кодексы являются абсолютно неэффективными.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что Киев в ближайшее время планирует реализовать положения Меморандума сотрудничество в сфере энергетики с Польшей и США. Меморандум был подписан 31 августа во время встречи украинской делегации с министром энергетики США Риком Перри в Польше.

Как сообщал "Апостроф", миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом в четверг начала работу в Украине.

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