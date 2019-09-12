​Миссия МВФ прибыла в Украину: что известно на данный момент

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом в четверг начала работу в Украине.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в представительстве Фонда.

В представительстве уточнили, что миссия прибыла в Киев в среду, 11 сентября.

Премьер-министр Алексей Гончарук накануне сообщил, что целью переговоров с миссией является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года.

Гончарук уточнил, что миссия планирует работать в Украине до 24 сентября. Во время утверждения на посту премьера в Верховной Раде 29 августа он сообщил, что с миссией намечено провести переговоры относительно новой трех-четырехлетней программы сотрудничества.

Она будет сосредоточена на продолжении финансовой консолидации и снижении инфляции, а также реформах по укреплению налогового администрирования, финансового сектора и энергетического сектора.

Ранее НБУ прогнозировал получение Украиной двух траншей от МВФ в 2019 году.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR 2,8 млрд (SDR, special drawing rights - специальные права заимствования), или около $3,9 млрд. При этом SDR 1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

По прогнозам Нацбанка Украины, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от $5 млрд до $10 млрд может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около $2 млрд.

Новая программа с запрошенным доступом в 3,9 млрд долларов послужит основой для экономической политики правительства в 2019 году. В Министерстве финансов Украины сообщили, что ожидают, что новая программа МВФ должна стать последней.

Как сообщал "Апостроф", украинские власти всерьез рассматривают возможность скорого завершения сотрудничества с Международным валютным фондом, который на протяжении более чем 20 лет был главным кредитором нашей страны.