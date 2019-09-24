​"Нафтогаз" против "Газпрома": названа дата решения в Стокгольме по иску на миллиарды долларов

Решение по иску НАК "Нафтогаз Украина" к российскому "Газпрому" на 11,58 млрд долларов в Стокгольме должно быть вынесено до 1 ноября 2021 года.

Об этом сообщается в финансовой отчетности НАК.

Как отмечается в документе, 6 июля 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" подал запрос об арбитраже в Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты с просьбой пересмотреть транзитный тариф в договоре о транзите газа с "Газпромом" на период 2009-2019 годов.

По данным НАК, предварительная денежная претензия оценивается в 11,58 млрд долларов. "Газпром" представил свой ответ 14 августа 2018 года, отклонив иск "Нафтогаза". По запросу "Газпрома" 6 сентября 2018 года Совет Торговой палаты Стокгольма принял решение объединить оба дела в единый арбитражный процесс.

"В соответствии с согласованным процедурным графиком окончательное решение в объединенном арбитраже должно быть вынесено до 1 ноября 2021 года", - говорится в документе.

Как сообщал "Апостроф", суд Люксембурга принял важное решение в споре НАК "Нафтогаза" с ПАО "Газпромом" - российская компания должна будет выплатить украинской 2,6 млрд долларов.