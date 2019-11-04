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Россия выдвинула циничное условие поставок газа в Украину: в "Нафтогазе" раскрыли детали

понедельник, 04 ноября 2019, 16:30
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Фото: Нафтогаз

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко объяснил, при каком важном условии для Украины будут открыты поставки газа из России.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, по его словам, "Газпром" так и отказывается продавать по цене, установленной арбитражем. Пишут, что сначала надо восстановить "баланс в отношениях".

По его мнению, под "балансом в отношениях" Россия, по всей видимости, подразумевает отказ Украины от решений Стокгольмского арбитража.

"Сейчас по решению Стокгольмского арбитража Газпром нам должен 3 млрд. долл. Кстати, из-за того, что "Газпром" не выполнял свои контрактные обязательства по транзитному контракту", - напомнил Витренко.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" подал новое заявление в Стокгольмский арбитраж в отношении российской компании "Газпром".

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