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Россия сделала первый шаг к заключению газового контракта с Украиной

пятница, 29 ноября 2019, 21:45
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В четверг, 28 ноября, представители российской корпорации "Газпром" презентовали свои комментарии к договору о присоединении газовых сетей.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"Из хорошего: мы наконец получили от русских их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект такого договора руководитель ОГТСУ передал Газпрома еще на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор никакого ответа мы не имели", - сказано в сообщении.

По мнению "Нафтогаза", этот договор является первым шагом к продолжению транзита, хотя до окончательного решения еще далеко.

Также отмечается, что запланированную на 29 ноября трехстороннюю встречу ("Нафтогаз", "Газпром", "Еврокомиссия") перенесли для того, чтобы специалисты обоих операторов проанализировали комментарии и договорились по тексту соглашения.

"Важная оговорка. Опыт показывает, что по мере приближения к важным датам тактика российской стороны меняется несколько раз, и будет меняться еще. На той стороне - очень опытные переговорщики, которые видели с десяток наших правительств и имеют широкий арсенал переговорных инструментов. Но и мы не раз бывали в том арсенале и знаем, что в нем чего стоит. Мы качественно подготовились к этой зимой, и загнать нас в угол невозможно", - заявили в "Нафтогазе".

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным обсуждался в том числе вопрос подписания нового договора о транзите газа в Европу.

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