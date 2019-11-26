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Зеленский сделал важное заявление по новому газовому соглашению с Россией

вторник, 26 ноября 2019, 15:38
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным обсуждался в том числе вопрос подписания нового договора о транзите газа в Европу.

Об этом он рассказал на брифинге после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

По словам Зеленского, речь шла о подписании долгосрочного договора о транзите российского газа через Украину в Европу.

"Мы обсуждали вопрос, что заканчивается год, и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы", - сказал Зеленский.

Напомним, подробнее о визите президента Украины читайте в материале "Апострофа": Курс на ЕС и "удар" по Коломойскому: как проходит визит Зеленского в Эстонию.

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