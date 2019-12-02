Украинцам готовят "сюрприз" с ценами на газ в 2020 году: сколько придется платить

В период январь-апрель 2020 года в Украине будет установленная гарантированная цена на газ на уровне 6,9 тысяч гривен за тысячу кубометров, в то время как в данный момент украинцы платят 4,9 тысяч гривен за аналогичный объем.

Об этом сообщает "Обозреватель".

При этом в цене уже учтен налог на добавленную стоимость (НДС), но не включены тарифы на доставку и распределение, которые рассматриваются в Национальной комиссии по госрегулированию тарифов (НКРЭКУ).

Сведения о повышении тарифов подтвердил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.

"6,9 тысячи гривен – это четко зафиксированная фьючерсная цена, которая позволяет говорить о том, что основная ее часть на 7% меньше, чем в первом квартале 2019 года", – сообщил министр.

Он уточнил, что такая стоимость газа полностью устраивает международных кредиторов Украины, поскольку является рыночной.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в случае, если Украина не договорится с РФ о продолжении транзита газа, то его стоимость для населения вырастет как минимум в 1,5 раза.