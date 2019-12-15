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Без "Газпрома" никуда: у Путина озвучили важное условие транзита газа в Украину

воскресенье, 15 декабря 2019, 20:53
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Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если это будет выгодно для "Газпрома".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С самого начала президент Владимир Путин говорил, что даже в условиях диверсификации наших путей поставок энергоресурсов потребителям Европы, российская сторона готова продолжать дальше транзитировать газ через территорию Украины, но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для "Газпрома", - сказал он.

По его словам, переговоры между Украиной и РФ сейчас продолжаются.

Как сообщал "Апостроф", в украинской энергетической компании "Нафтогаз" согласны заключить новый контракт по транзиту газа с "Газпромом" по европейским правилам и напомнили российской стороне о долге в 3 миллиарда долларов.

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