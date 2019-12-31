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В Украине указали на интересный нюанс в договоре про транзит газа с Россией

вторник, 31 декабря 2019, 18:06
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Глава правления "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что договор про транзит газа, который Россия и Украина подписали в понедельник, 30 декабря, не исключает прямые поставки газа из РФ в обход "Нафтогаза".

Об этом он заявил на брифинге во вторник, 31 декабря.

По словам Коболева, это предполагает, что российские компании могут напрямую продавать газ украинским потребителям. При этом, теоретически эти компании могут заработать уже в ближайшее время.

В тоже время, Коболев подчеркнул, что у "Нафтогаза" пока нет планов покупать газ из России. Глава правления компании, не исключает также и тот факт, что риск нарушения Россией подписанных газовых договоренностей существует.

Подробнее о газовом вопросе между Украиной и Россией, читайте в материале "Апострофа": Плохой мир вместо газовой войны: как Украина "дожала" Россию.

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