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Мировые цены на нефть побили почти 20-летний рекорд

среда, 18 марта 2020, 17:11
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Цены на нефть на мировых рынках снова рухнули, теперь до минимума почти за 20 лет.

Об этом сообщают аналитики со ссылкой на мониторинг профильных сырьевых рынков.

Отмечается, что падение цен коснулось всех эталонных марок сырой нефти. В частности, цена фьючерса на нефть Brent (основная для России и еще ряда стран) на лондонской бирже упала до 24,4 долларов за баррель, то есть падение составило 6,9%. Это минимальная зафиксированная на рынке стоимость нефти с сентября 2003 года.

В то же время фьючерсы на нефть WTI упали на 10,72%, до 24,4 доллара за баррель. Эта марка стоит 25 долларов впервые с ноября 2002 года.

Американские аналитики Goldman Sachs уточнили, что снижение спроса на нефть из-за пандемии коронавируса – главная причина ее удешевления. Они предположили, что Brentможет скатиться до 20 долларов за баррель до конца квартала – последние числа марта.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что резкое падение мировых цен на нефть привело к тому, что ведущие российские олигархи потеряли, по разным данным, от $8,8 млрд до $13,9 млрд.

Ранее после решения Администрации президента США запретить въезд в страну для европейцев цены на нефть главных марок резко рухнули.

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