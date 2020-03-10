Путинские миллиардеры потеряли огромные деньги из-за обвала цен на нефть: названы суммы

Резкое падение мировых цен на нефть привело к тому, что российские олигархи потеряли, по разным данным от $8,8 млрд. до $13,9 млрд.

Так, по данным Forbes, наиболее сильные потери понесли совладельцы ЛУКОЙЛа (во вторник, 10 марта, стоимость бумаг компании на Московской бирже упала более чем на 10%) Вагит Алекперов и Леонид Федун - $2,1 млрд и $904 млн соответственно.

Остальные бизнесмены из числа олигархов России потеряли по версии Forbes следующие суммы:

Владимир Потанин - $613 млн;

Леонид Михельсон - $607 млн;

Геннадий Тимченко - $594 млн;

Олег Дерипаска - $528 млн;

Михаил Фридман - $472 млн;

Герман Хан - $302 млн.

В тоже время, по данным издания, единственным в первой десятке миллиардеров, кто не только не потерял, но даже увеличил свое состояние, стал Сулейман Керимов.

В свою очередь, по данным счетчика Bloomberg Billionaires Index, к концу понедельника, 9 марта, совокупное состояние 24 богатейших российских бизнесменов сократилось на $13,91 млрд. Сильнее других пострадали Алекперов (минус $3,54 млрд), Потанин (минус $1,55 млрд) и Федун (минус $1,52 млрд). Потери остальных миллиардеров из первой десятки Bloomberg выглядят так:

Владимир Лисин - $893 млн;

Леонид Михельсон - $201 млн;

Алексей Мордашов - $895 млн;

Алишер Усманов - $563 млн;

Роман Абрамович - $435 млн;

Виктор Вексельберг - $403 млн;

Михаил Фридман - $874 млн.

А вот входящий в топ-10 совладелец СУЭК и "Еврохима" Андрей Мельниченко, по подсчетам Bloomberg, увеличил свое состояние на $83,3 млн.

Как сообщалось, ранее были озвучены главные риски для Украины от падения цен на нефть.

Подробнее о том, что известно о начале новой нефтяной войны и ее последствиях, читайте в материале "Апострофа": "Черный понедельник" на рынке нефти: кому нужна новая война и как она "убьет" Россию.