​Представительница ПАСЕ дала оценку резонансному решению по России

Решение ПАСЕ изменить регламент и пригласить российских представителей вернуться в ассамблею - это шаг, приближающий к выходу из тупиковой ситуации, заявила член комитета по регламенту ПАСЕ Петра де Суттер.

Об этом сообщает Interfax.

"Это шаг вперёд - к выходу из тупика, в котором находилась ПАСЕ", - сказала она журналистам в ночь на вторник.

По мнению де Суттер, доклад которой лёг в основу решения ПАСЕ, "история покажет, правильное это решение или же нет. Некоторые люди считают шаг неправильным, но две трети членов ПАСЕ сегодня посчитали, что эта инициатива - правильная".

Она напомнила, что решению предшествовали оживлённые многочасовые дебаты и заверила, что понимает чувства тех, кто выступал против возвращения России. "Было много эмоций, и это нормально, так как члены ПАСЕ представляют свои страны, своих граждан", - отметила де Суттер, добавив, что "многие члены ассамблеи считали, что России нельзя доверять как члену ПАСЕ".

По её словам, принятое решение показывает то, что в Совете Европы "должны думать о будущем, о том, в каких ситуациях могут оказаться другие страны, а не только Россия".

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.