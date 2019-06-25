​ПАСЕ в "состоянии зомби" разрешила России вернуться: кто голосовал "за" и "против"

В ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Об этом написал в Facebook глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

"118 по 62 против. ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору. Завтра битва будет продолжаться. За санкции, которые остались среди возможных. Позор", - написал он.

Несмотря на ночное голосование, которое является беспрецедентным для ассамблеи, явка депутатов была даже выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Решение, принятое в Страсбурге, принципиально меняет санкционный механизм.

В то же время, остается право полностью отказать в подтверждении полномочий делегации отдельного государства. Вероятно, могут быть одобрены также мелкие точечные санкции, но в последнем случае, резолюция является нечеткой. Среди депутатов ПАСЕ есть разночтения норм документа, позиция по этому поводу должна быть согласована в ближайшие дни.

Отдельная норма решение позволяет России представить список своей делегации посреди сессии (по уставу делегация подается только перед началом первой сессии года). Это позволит России, убедившись, что угрозу санкций снято, уже во вторник утром передать в Страсбург список своих депутатов.

Как известно, последние три года РФ отказывалась участвовать в работе ПАСЕ, требуя гарантировать отсутствие каких-либо санкций.

Как свидетельствуют результаты голосования, обнародованные на сайте ассамблеи, резолюцию в полном составе поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции.

Частично решение о возвращении российской делегации поддержали Швейцария, Германия, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды.

Украина и Грузия проголосовали против в полном составе, также против решения проголосовало большинство делегатов от Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании и Швеции.

Как сообщает "Европейская правда", украинские депутаты уже заявили, что будут обжаловать полномочия РФ, как только она подаст свой список. Если это произойдет, то рассмотрение данного вопроса назначат на среду, однако Россия уже во вторник намерена возобновить работу в Ассамблее, не будучи ограничена никакими санкциями.

Как сообщал "Апостроф", канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, но при условии выполнения определенных условий со стороны Москвы.