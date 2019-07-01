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​Россия изменила маршрут газопровода в обход Украины: названа серьезная причина

понедельник, 01 июля 2019, 12:23
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Компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку на прокладку газопровода Северный поток-2 через территориальные воды Дании.

Об этом сообщает DW со ссылкой на сообщении пресс-службы компании.

Глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что компания считает себя обязанной сделать такой шаг, "поскольку за два года, прошедшие после подачи заявки, правительство Дании не продемонстрировало ни малейших признаков к принятию решения".

Всего компания подавала три заявки. Первая на основной маршрут газопровода, который должен был пройти южнее принадлежащего Дании острова Борнхольм. И еще две заявки на альтернативные маршруты, которые должны пройти северо-западнее и юго-восточнее острова, соответственно.

Альтернативный маршрут ветки предполагают прокладку через международные воды и не требуют получения разрешения от МИД Дании.

Энергетическое агентство Дании заявило, что приняло к сведению решение Nord Stream 2 и продолжает обрабатывать две альтернативные заявки. Предлагаемые маршруты проходят вне территории Дании и могут быть отклонены только из экологических соображений или возможных ограничений для судоходства, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", Россия озвучила Украине условие для сохранения транзита газа.

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