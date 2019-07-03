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​Как заставить украинскую экономику расти: в МВФ озвучили рецепт

среда, 03 июля 2019, 11:22
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Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон считает, что для ускорения экономического роста свыше 5-6% в год Украине необходимо внедрить реформы.

Об этом он заявил в ходе конференции в Торонто, передает "Интерфакс-Украина".

"Если вы хотите расти быстрее, чем 5-6%, то вот как следует действовать. Украине нужна новая бизнес-модель с лучшими институциями, конкурентноспособный частный сектор, готовый конкурировать в европейской среде и в мире. Если есть желание это воплотить, у вас без сомнения есть человеческие ресурсы для этого. Но чего нет - это капиталов и технологий. И последнее - должно быть взято на себя четкое обязательство провести эти изменения", - сказал Липтон.

"Для Украины вполне возможно благодаря ряду внятных и управляемых реформ... ускорить рост соотношения с уровнем жизни в Западной Европе", - добавил он.

Сравнивая ситуацию в Украине и Польше образца 2000-х, Липтон указал на то, что тогда в польскую экономику тоже сложно было привлечь инвесторов.

"Однако несколько четких шагов помогли изменить эту ситуацию, а именно - строительство инфраструктуры как дороги, хайвеи и порты, и установление правового поля, где "контракт - это контракт", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", если темпы роста экономики Украины в дальнейшем останутся на уровне 2019 года, то достичь нынешнего благосостояния соседней Польши страна сможет только через 50 лет.

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