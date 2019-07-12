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​Еще одна страна может повторить судьбу Венесуэлы

пятница, 12 июля 2019, 18:33

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рискует подтолкнуть экономику Турции к коллапсу, похожему на тот, что наблюдается в Латинской Америке с популистскими правительствами.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз британской инвестиционной компании Ashmore Group.

"Отличаясь большей диверсификацией экономики, чем зависимая от нефти Венесуэла, Турция сейчас, тем не менее, идет по очень похожему пути ошибок в экономической политике, которые могут привести к краху", - отметили в компании, которая специализируется на развивающихся странах.

Контроль над капиталом, национализация и другие меры, призванные помешать частному сектору защитить свою собственность в условиях ухудшения макроэкономической ситуации, являются "логическими" шагами, которые предпримет Турция, сообщил агентству главный аналитик Ashmore Ян Ден.

Его комментарий был сделан после того, как Эрдоган уволил председателя Центрального банка Турции Мурата Четинкаю.

"Проблема в том, что поворот обратно к хорошей экономической политике вначале имеет очень высокие политические издержки. Чем дольше он откладывает это, тем выше цена, вот почему политики, которые идут по неортодоксальному пути, редко меняют тактику и почти всегда это заканчивается кризисом", - считает Ден.

Турецкие чиновники неоднократно отрицали какие-либо планы введения контроля над капиталом и говорили, что будут придерживаться принципов свободного рынка.

Как пишет EADaily, за первый квартал 2019 года валовой внутренний продукт Турции упал на 2,6%, а дефицит бюджета за пять месяцев текущего года увеличился до 225%. Под давлением этих факторов турецкая лира в мае вышла на "психологический" уровень в 6 лир за доллар.

Как сообщал "Апостроф", украинская журналистка Иванна Коберник рассказала интересную историю, которая произошла с ней во время отпуска в Турции.

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