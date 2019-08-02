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​Стало известно о введении США новых санкций против России

пятница, 02 августа 2019, 12:35
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Президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий второй пакет санкций США против России по делу Скрипалей.

Об этом сообщает Politico.

Сообщается, что в четверг, 1 августа, Трамп подписал указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении санкций в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Именно он стал юридическим основанием для ввода против РФ первого пакета санкций по делу Скрипалей в конце августа 2018 года.

Ранее лидеры комитета Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов по иностранным делам призвали президента Дональда Трампа ввести второй пакет санкций против Российской Федерации, связанный с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на территории британского города Солсбери.

Добавим, в начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Бывший британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 31 июля, Комитет Сената США по международным делам проголосовал за санкции против российского "Северного потока-2".

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