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В США заговорили об ужесточении санкций против России

понедельник, 02 сентября 2019, 10:08
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31 августа в Варшаве после встречи с украинскими и польскими политиками министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон, скорее всего, продолжит усиливать санкции против Российской Федерации.

Об этом сообщает Reuters.

По словам издания, Пэрри имел в виду санкции, которые были введены США после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году.

Напомним, 31 августа президент Владимир Зеленский прибыл в Польшу с двухдневным официальным визитом. В Варшаве состоялась официальная встреча главы украинского государства с президентом Польши Анджеем Дудой.

1 сентября Зеленский принял участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и провел ряд встреч с лидерами стран, которые принимали в них участие.

Как сообщал "Апостроф", Анджей Дуда, президент Польши, во время торжественной речи к 80-летию начала Второй мировой войны напомнил об агрессии России против Украины и Грузии и призвал помнить уроки прошлого, чтобы избежать повторения подобных катастроф.

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