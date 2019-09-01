Президент Польши сравнил агрессию России с началом Второй мировой войны

Анджей Дуда, президент Польши, во время торжественной речи к 80-летию начала Второй мировой войны напомнил об агрессии России против Украины и Грузии и призвал помнить уроки прошлого, чтобы избежать повторения подобных катастроф.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Грузия в 2008 году, Украина в 2014 году. По сей день продолжаются оккупация, военнопленные и провокации. Мы должны быть решительными. Это наша ответственность перед обществами Европы и мира за то, что никогда больше не будет вооруженной агрессии", – подчеркнул Дуда.

Президент Польши призвал сохранить санкции против РФ и заявил, что современная Европа должна решительно реагировать на агрессию одних стран против других, ведь примирение агрессора может привести к еще худшим последствиям.

"Невозможно переходить к нормальной повестки дня в свете таких действий, должны быть санкции, должны быть решительные шаги, должно быть видно, что каждая военная агрессия встретит абсолютно решительный ответ. Это вызовы, поэтому я подчеркиваю: business as usual, закрывание глаз является не рецептом для сохранения мира, а простым способом сделать агрессоров еще более дерзкими, способом дать разрешение на очередные атаки", – заявил президент.

Дуда также добавил, что если бы перед Второй мировой войной западный мир активно и решительно отвечал на агрессивные действия Гитлера - аншлюс Австрии, оккупацию Чехословакии, преследования евреев в Германии - то драмы Второй мировой войны, возможно, никогда бы не произошло.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", исследовательская группа Forensic Architecture, базирующаяся в Лондоне, собрала новые свидетельства российского военного вмешательства во время боев за Иловайск Донецкой области в августе 2014 года.