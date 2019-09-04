​В США придумали, как остановить "Северный поток-2"

Американский сенатор Тед Круз заявил, что США могут остановить строительство российского газопровода Северный поток-2.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Достаточно убедительным" признаком этого Круз считает июльское голосование в комитете иностранных дел Сената с результатом 20 против двоих за санкции против потока. Они предусматривают ограничения в отношении судов, которые строят газопровод в Балтийском море.

Тед Круз напомнил, что в мире существует лишь пять компаний, которые могут проводить такие работы.

"Лучшее, что мы можем сделать - это лишить президента России Владимира Путина денег из-за его агрессивного милитаризма", - заявил Круз.

Как сообщал "Апостроф", как идет возведение "Северного потока-2": строители дали свежий отчет.