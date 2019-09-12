Санкции ЕС против России продлены: названы сроки

Европейский союз еще на шесть месяцев продлил персональные санкции против Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

Сообщается, что Евросоюз продлил санкции против России за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев - до 15 марта 2020 года.

Санкции состоят в заморозке активов и ограничениях на въезд в страны ЕС. В настоящее время санкции применяются в отношении 170 физических лиц и 44 компаний.

Кроме того, ЕС в ответ на российскую агрессию в Украине сохранит до 31 января 2020 года санкции против отдельных секторов российской экономики. До 23 июня 2020 года действуют санкции в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя.

Решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 13 сентября 2019 года.

Как сообщал “Апостроф”, Николай Полозов рассказал о перспективах получения компенсации с России за захват украинских кораблей.