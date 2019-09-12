RU  UA

пятница, 13 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Макроэкономика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

13 сентября

11:40
Готова к главному дню: Собчак показала первое фото в свадебном платье
11:35
Свитолина - Путинцева - 1:1 онлайн видео трансляция
11:30
Зеленский осторожно высказался про освобождение Крыма
11:29
Украина проиграла России антидемпинговый спор: в ВТО вынесли решение
11:25
Угрожали бизнесменам утюгом: появились фото задержания под Киевом вооруженной банды
11:16
Сенцов выступил с яркой речью про тюрьму и сделал Зеленскому необычный "подарок": видео
11:15
Актриса сериала "Богатые тоже плачут" Вероника Кастро оставит кино из-за хейтеров
10:55
Нардеп Дмитрук высказался в пользу выборности губернаторов и бюджетной децентрализации
10:55
Приходила в полицию перед смертью: новые детали убийства украинки в Польше
10:53
Начала пить и винила себя: Деми Мур рассказала, как потеряла ребенка от Эштона Катчера
10:46
В команде Ломаченко сделали заявление о следующем бое
10:33
​У Зеленского назвали сроки присоединения Украины к энергорынку ЕС
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Санкции ЕС против России продлены: названы сроки

четверг, 12 сентября 2019, 16:10
переглянути новину українською

Европейский союз еще на шесть месяцев продлил персональные санкции против Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

Сообщается, что Евросоюз продлил санкции против России за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев - до 15 марта 2020 года.

Санкции состоят в заморозке активов и ограничениях на въезд в страны ЕС. В настоящее время санкции применяются в отношении 170 физических лиц и 44 компаний.

Кроме того, ЕС в ответ на российскую агрессию в Украине сохранит до 31 января 2020 года санкции против отдельных секторов российской экономики. До 23 июня 2020 года действуют санкции в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя.

Решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 13 сентября 2019 года.

Как сообщал “Апостроф”, Николай Полозов рассказал о перспективах получения компенсации с России за захват украинских кораблей.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

По пути Сингапура: сможет ли Зеленский выиграть бой с "тенью"

Украина погрязла в долгах: чем это грозит

Государственная зависимость

Стоп транш: почему МВФ на самом деле не дает Украине денег

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: