Россия должна платить Украине: почему освобождение моряков - это только начало

В субботу, 7 сентября, состоялся обмен пленными между РФ и Украиной. На Родину вернулись 35 наших граждан, среди которых и захваченные Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года украинские моряки. Но если моряки уже дома, то два украинских катера и буксир находятся в оккупированной Керчи, несмотря на угрозу введения санкций против РФ по решению Морского трибунала. Но Кремль выполнять решения не хочет, для них важно сохранить лицо, поэтому и была придумана форма большого обмена. Такое мнение выразил "Апострофу" адвокат украинских моряков Николай Полозов.

России важно сохранить лицо. Официальная риторика российских властей заключалась в том, что трибунал не имеет юрисдикции, что его решения РФ выполнять не хочет. Соответственно, была придумана форма большого обмена. Моряков выдали, но вместе с другими (политзаключенными), то есть это не выполнение решения трибунала, а жест доброй воли со стороны Владимира Путина. Поэтому и придумали идею с личным поручительством.

По российским законам поручителем может быть любое лицо, заслуживающее доверия. Если российские следователи посчитали, что украинский омбудсмен Людмила Денисова заслуживает доверия в вопросе изменения меры пресечения и удовлетворили это ходатайство, это вовсе не означает, что происходит признание вины моряков и их ответственности. Это всего лишь одна из форм реализации договоренностей политического характера. И Денисова нигде не признавала, что Крым – российский.

Обстоятельства того, как будет продолжаться процесс, и будет ли продолжаться, абсолютно не разрешены. Никакой ясности в этом вопросе нет, пока это предмет переговоров. Российские власти потенциально могут прекратить дело. Могут предъявить обвинение кому-то другому вместо моряков – тому, кто отдавал им приказ, например.

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Захваченные суда являются вещественным доказательством по уголовному делу. В июне 2019 года МИД России направил ноту в адрес МИД Украины о том, что может передать их на ответственное хранение до вынесения приговора. Поэтому вопрос не разрешен, а корабли являются предметом дальнейших переговоров. Пока они находятся в Керчи под контролем российских властей.

Невозвращение кораблей – это определенный риск для Российской Федерации. Потому что в приказе Международного трибунала по морскому праву речь шла о физическом возвращении. Если его требования не будут выполнены в полной мере, то на Россию могут быть наложены санкции. А российские власти в этом вряд ли заинтересованы.

Что касается состояния кораблей, то с них сняли электронику для проведения следственных действий и экспертизы. Поставили ли ее обратно, информации пока нет.

По основному вопросу – захвату кораблей и экипажей – идет процедура арбитража в Международном трибунале ООН. И если трибунал признает ответственность РФ в нарушении Конвенции ООН по морскому праву, Россия будет обязана выплатить Украине компенсацию. Например, как в деле ArcticSunrise: после освобождения членов экипажа продолжался арбитраж, который признал РФ виновной, и она выплатила Нидерландам несколько миллионов долларов компенсации.