​Зеленский и миссия МВФ обсудили ситуацию вокруг ПриватБанка: подробности

Президент Владимир Зеленский встретился с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время встречи обсуждалась новая программа сотрудничества Украины с МВФ.

"Стороны затронули вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуацию по ПриватБанку", - сказано в сообщении.

Подробности разговора о ПриватБанке не приводятся.

Зеленский в ходе встречи отметил, что Верховная Рада приняла ряд законов, направленных на реформирование финансового сектора. Он в очередной раз заявил о поддержке независимости Центробанка.

"Я заверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", через предприятия, связанные с Игорем Коломойским, российский уголь поставляется на госкомпанию "Центрэнерго" по цене выше "Роттердам +".