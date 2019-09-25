Работала во Всемирном банке: что известно о новом главе МВФ, фото

В среду, 25 сентября, исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) принял решение назначить представительницу Болгарии Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя финансовой организации.

Об этом говорится в заявлении МВФ.

Георгиева вступит в должность 1 октября 2019 года на срок в пять лет.

Стоит отметить, что в августе именно она стала кандидатом от Евросоюза на пост главы МВФ.

Кристалина Георгиева работала главным исполнительным директором Всемирного банка с января 2017 года. С 1 февраля по 8 апреля 2019 года она была временным президентом Группы Всемирного банка.

Кроме того, представительница Болгарии с 2010 года работала в Европейской комиссии в качестве комиссара по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и реагированию на кризисы, а затем вице-президентом по бюджету и людским ресурсам.

Георгиева имеет степень кандидата экономических наук и магистра политической экономии и социологии в Университете национальной и мировой экономики в Болгарии, где она также преподавала с 1977 по 1991 год.

В 2016 году ее выдвигали на пост генсека ООН.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом.