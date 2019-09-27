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​Миссия МВФ огласила результаты своей работы в Украине: что известно

пятница, 27 сентября 2019, 10:35
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Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине, однако продолжит обсуждать с украинскими властями новую программу сотрудничества.

Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

В миссии отметили, что украинская власть имеет "амбициозную задачу трансформировать экономику".

"Власть обратилась с просьбой о новой программе при поддержке МВФ, которая бы помогла достижению этих целей, оказывая якорь для экономической политики и помогая покрывать потребности в финансировании в ближайшие годы. Миссия начала обсуждение о новой 3-летней программе при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эти недели миссия МВФ проводила ряд дискуссий по вопросам направлений политики для новой программы.

"Была отмечена важность независимости Центрального банка и защиты финансовой стабильности, а также необходимость приложить все усилия для минимизации фискальных расходов, связанных с реорганизацией и ликвидацией банков. Обсуждение новой программы продолжатся в ближайшие недели", - отметили в МВФ.

Напомним, издание Bloomberg писало, что Украина договаривается с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе расширенного финансирования EFF объемом 5 млрд долларов.

В свою очередь глава НБУ Яков Смолий сообщил в Twitter подробности.

"Exit meeting done (выездная встреча завершена - ред). О чем в итоге будет болеть голова у команды МВФ в Вашингтоне? Как минимум, о прекращении давления на реформаторов и сохранении финстабильности, которая зависит от течения ряда судебных процессов в Украине и не только", - написал Смолий.

Как сообщал "Апостроф", ранее СМИ сообщили, что одной из причин безрезультатной работы миссии МВФ, стало потенциальное мировое соглашение между украинским правительством и экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

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