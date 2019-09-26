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​Без конкретики: миссия МВФ уезжает из Украины

четверг, 26 сентября 2019, 13:44
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Украина пока не договорилась о новой программе сотрудничества с Международным валютными фондом. Работа членов миссии МВФ в Киеве завершается сегодня, 26 сентября.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на высокопоставленных участников переговоров с украинской стороны.

Ключевой итог работы миссии - сформирован "драфт" (черновая версия) меморандума для новой программы. О конкретных договоренностях речь пока не идет.

Ранее, перед приездом представителей МВФ в Украину, премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что Кабмин рассчитывает заключить "staff agreement" - предварительное согласие Фонда сотрудничать с Украиной с указанием ключевых параметров будущей программы. В целом украинская сторона разочарована результатами работы миссии.

"Могло быть и лучше", - сказал собеседник издания.

Также сообщается, что сейчас члены миссии проводят заключительные встречи "на разном уровне", официальный релиз по итогам работы в Украине Фонд опубликует в пятницу, 27 сентября, отметил представитель МВФ в Украине Игорь Шпак.

Ранее агентство "Українські Новини" со ссылкой на источники среди участников переговоров, сообщило, что одной из причин безрезультатной работы миссии МВФ, стало потенциальное мировое соглашение между украинским правительством и экс-владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

На вопрос о включении темы ПриватБанка в новый меморандум, собеседник LIGA.net отметил, что стороны пока "работают над этим".

Как сообщал "Апостроф", Хозяйственный суд Киева 24 сентября планирует начать рассмотрение по сути иска экс-акционеров ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами.

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