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Названа проблема с производством в Украине новой крылатой ракеты

среда, 05 июня 2019, 14:41
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Украина на сегодняшний день имеет ограниченные возможности в части создания новых крылатых ракет, входящих в противокорабельный комплекс "Нептун".

Об этом сообщает Defense Express.

Так, по словам директора по корпоративным правам и инвестиционных проектам ОАО “Мотор Сич” Владимира Семенова, государственный заказ на ракеты Р-360, входящие в состав ракетного комплекса ЖК-360МЦ “Нептун”, составит 120 единиц.

При этом производственные возможности конструкторского бюро “Луч” позволяют изготавливать около 50 таких ракет в год, поскольку это не серийное предприятие.

Также он выразил сомнение в возможности серийного выпуска этих ракет на мощностях госкомпании “Артем”.

Как известно, ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" прошел огневые испытания на одном из военных полигонов Одесской области.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украине начнутся испытания оперативно-тактического ракетного комплекса "Грим-2" для ВСУ и Саудовской Аравии.

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