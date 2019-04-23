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В Украине проведут испытания грозного оружия, которое способно остановить Россию: видео

вторник, 23 апреля 2019, 09:32
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В Украине начнутся испытания оперативно-тактического ракетного комплекса "Грим-2" для ВСУ и Саудовской Аравии.

Об этом сообщает военно-политический эксперт Александр Коваленко "Злой Одессит" на своей странице в "Живом журнале".

По его словам, полноценные испытания главного оружия для сдерживания противника, начнутся уже в этом году. Так заявил генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев.

"На фоне семимильными шагами продвигающихся испытаний ПКР "Нептун" и идущей в серию ракеты "Вильха", звучит это все крайне обнадеживающе", - написал Коваленко.

Он напомнил слова президента Петра Порошенко о том, что у Украины есть ракеты с дальностью поражения целей до тысячи километров.

"Тогда, в начале апреля, я размышлял о том, что Порошенко явно имел виду дальность поражения целей не ракетами "Вильха" или "Нептун", которые были у всех на слуху, а именно об известных именно ему, как верховному главнокомандующему, предельных возможностях ОТРК "Грим-2", – отметил эксперт.

Он предположил, что опытный образец, который в скором времени будет запущен с испытательного полигона, уже готов: "Ведь именно имея готовую ракету, что называется, в металле, можно с уверенностью говорить о том, насколько удалось воплотить в ней все задумки и соответствовать ожидаемым ТТХ".

"Что же, очень жду первых пусков ОТРК "Грим-2". Тысяча километров как-никак, а это уже совсем другой разговор и даже больше - аргумент", - резюмировал военный эксперт.

Как сообщал "Апостроф", в Украине прошли полевые испытания контрбатарейного радара 1Л220УК, который помогает определять местоположение орудий врага.

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