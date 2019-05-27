Испытания обновленных украинских ракет: опубликовано фото и видео с полигона

Ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" прошел огневые испытания на одном из военных полигонов Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпром".

Отмечают, что на полигоне проверили обновленное оружие. Ранее были внесены важные изменения, направленные на значительное повышение эффективности крылатой ракеты.

"Прежде всего Р-360 получила новую головку самонаведения, которая позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования. Крылатая ракета получила и новый стартовый двигатель, обеспечивающий более активное выведение на маршевую участок полета, а также крылья и рули большей площади, которые должны повысить управляемость и маневренность Р-360", - говорится в сообщении.

Кроме того, в крылатой ракете была заменена часть электронных и цифровых систем, которые должны обеспечить ее работу в сложных условиях. Среди этих нововведений - новый радиовысотомер, благодаря которому удалось уменьшить высоту полета Р-360. Именно этот параметр является одним из важнейших, поскольку чем меньше высота полета, тем сложнее противнику увидеть и перехватить крылатую ракету. И теперь Р-360 может лететь в считанных метрах над поверхностью. Это значительно уменьшает время для ее обнаружения, идентификации и перехвата.

В то же время были заменены составные части системы навигации, которые теперь обеспечивают работу даже в условиях мощного использованием противником средств радиоэлектронной борьбы.

"В общем, учитывая все изменения в крылатой ракете Р-360, а также ее возможности маневрировать на маршруте полета к цели, становится возможным обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом", - отметили в "Укроборонпроме".

Как сообщал "Апостроф", в Одесской области на одном из военных полигонов успешно прошли испытания реактивных систем "Ольха-М" и "Ольха-Р".