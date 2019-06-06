четверг, 6 июня
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.45
Меню
Экономика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

6 июня

22:28
Снятие блокады с Донбасса: у Зеленского назвали условие
21:58
В результате взрыва гранаты на Донбассе погиб мужчина: подробности трагедии
21:28
К переговорам по Донбассу может присоединиться страна, поддерживающая Россию
20:59
Новое руководство Украины может допустить фатальную ошибку: эксперт назвал детали
20:47
Нидерланды - Англия: стартовые составы
20:28
Снятие экономической блокады с Донбасса: в ОБСЕ сделали важное уточнение
20:03
"Оппозиционная платформа - За життя" начала путь к победе на парламентских выборах - Рабинович
19:59
Получим не то, чего хотим: эксперт рассказал о военной помощи Украине от США
19:59
Досрочные выборы в Раду могут не состояться: названа причина
19:53
Бегу открывать шампанское: болельщики с юмором отреагировали на назначение тренера "Динамо"
19:35
Паника уже прошла: в "95 Квартале" рассказали, как работают без Зеленского
19:27
В скандале с плагиатом Порошенко - Зеленский появился неожиданный поворот
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Конституционный суд встал на сторону Коломойского, отменив победы НАБУ в судах

четверг, 06 июня 2019, 18:43
переглянути новину українською

Конституционный Суд Украины (КСУ) удовлетворил конституционную жалобу "Запорожского завода ферросплавов" Игоря Коломойского, признав не отвечающими основному закону положения пункта 13 части первой статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", который позволял детективам бюро признавать недействительными коррупционные сделки через суд.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на источник, знакомый с ходом рассмотрения дела.

"Вынесли решение об удовлетворении жалобы Запорожского завода ферросплавов. Признано неконституционным положение статьи 17 закона "О НАБУ", по которому предоставлено НАБУ полномочия обжаловать в суде коррупционные сделки", – сообщил источник.

"Это влияет на все такие сделки. В частности, "Запорожского завода ферросплавов" и "Укрнафты", – добавил собеседник.

По словам источника, решение поддержали 5 из 7 присутствующих на заседании судей Второго Сената КСУ.

Как сообщалось, оспариваемое "Запорожскому заводом ферросплавов" Игоря Коломойского положение закона предусматривает, что НАБУ и его сотрудникам для выполнения возложенных на них обязанностей предоставляется право при наличии законных оснований подавать в суд иски о признании недействительными сделок.

Ранее суд по иску НАБУ признал неправомерной сделку "Запорожского завода ферросплавов" и "Запорожьеоблэнерго", из-за которой государство недосчиталось более 172,4 млн грн.

"Запорожский завод ферросплавов", по информации журналистов программы "Схемы", одно из предприятий, заключавших трехсторонние договора на поставку электроэнергии с "Запорожьеоблэнерго" и компанией "Энергомережа" задержанного ранее НАБУ Дмитрия Крючкова. В рамках договора, деньги за поставленную на завод электроэнергию облэнерго согласилось получать не напрямую, а через компанию Крючкова. Но, получив деньги, "Энергомережа" дальше их не перечисляла.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, по состоянию на апрель Национальное антикоррупционное бюро добилось в судах признания недействительными почти 100 сделок на сумму около 5 млрд грн. По решениям судов был возмещен ущерб на около 500 млн грн, а также наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 9 млрд грн.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", комитет парламента по ТЭК на внеочередном заседании за закрытыми дверями проголосовал за проект закона, который предусматривает перенос запуска нового рынка электроэнергии на три месяца.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

АПК Украины поставил экспортный рекорд и, очевидно, не последний

"Дойная корова" олигархов: почему в Украине зависла приватизация

ЗАЗ - банкрот: что мешает Украине стать "евроцехом" по производству автомобилей

Господдержка аграриев: помощь есть, эффекта нет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: