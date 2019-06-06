​Конституционный суд встал на сторону Коломойского, отменив победы НАБУ в судах

Конституционный Суд Украины (КСУ) удовлетворил конституционную жалобу "Запорожского завода ферросплавов" Игоря Коломойского, признав не отвечающими основному закону положения пункта 13 части первой статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", который позволял детективам бюро признавать недействительными коррупционные сделки через суд.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на источник, знакомый с ходом рассмотрения дела.

"Вынесли решение об удовлетворении жалобы Запорожского завода ферросплавов. Признано неконституционным положение статьи 17 закона "О НАБУ", по которому предоставлено НАБУ полномочия обжаловать в суде коррупционные сделки", – сообщил источник.

"Это влияет на все такие сделки. В частности, "Запорожского завода ферросплавов" и "Укрнафты", – добавил собеседник.

По словам источника, решение поддержали 5 из 7 присутствующих на заседании судей Второго Сената КСУ.

Как сообщалось, оспариваемое "Запорожскому заводом ферросплавов" Игоря Коломойского положение закона предусматривает, что НАБУ и его сотрудникам для выполнения возложенных на них обязанностей предоставляется право при наличии законных оснований подавать в суд иски о признании недействительными сделок.

Ранее суд по иску НАБУ признал неправомерной сделку "Запорожского завода ферросплавов" и "Запорожьеоблэнерго", из-за которой государство недосчиталось более 172,4 млн грн.

"Запорожский завод ферросплавов", по информации журналистов программы "Схемы", одно из предприятий, заключавших трехсторонние договора на поставку электроэнергии с "Запорожьеоблэнерго" и компанией "Энергомережа" задержанного ранее НАБУ Дмитрия Крючкова. В рамках договора, деньги за поставленную на завод электроэнергию облэнерго согласилось получать не напрямую, а через компанию Крючкова. Но, получив деньги, "Энергомережа" дальше их не перечисляла.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, по состоянию на апрель Национальное антикоррупционное бюро добилось в судах признания недействительными почти 100 сделок на сумму около 5 млрд грн. По решениям судов был возмещен ущерб на около 500 млн грн, а также наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 9 млрд грн.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", комитет парламента по ТЭК на внеочередном заседании за закрытыми дверями проголосовал за проект закона, который предусматривает перенос запуска нового рынка электроэнергии на три месяца.