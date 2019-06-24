СМИ узнали о неожиданной связи между окружением Зеленского и Медведчуком

На участке на территории киевского завода "Арсенал", переданном в пользование Генпрокуратуре под промышленность, построят жилой дом компании, связанные с другом главы АП Андреем Богданом и кандидатом в нардепы от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает сайт "Наші Гроші".

Заказчиком строительства стала ООО "Оболоньторгстандарт", а генподрядчиком - ООО "Спецмехбуд 21". Как свидетельствуют документы на строительство, размещенные на сайте будущего ЖК Philadelphia Concept House, что будет находиться на Кловском спуске, 19 в Киеве, планируется построить 17-этажное здание на 65 квартир.

Подрядчик получил разрешение на строительство 4 июня текущего года.

Отмечается, что указанные компании связаны с Андреем Вавришем – заместителем директора Департамента градостроительства КГГА и основателем и CEO компании SAGA Development (ранее Riverside Development). А также - со скандальным экс-чиновником Дмитрием Исаенко – бывшим заместителем Минрегионстроя, которого уволили из-за скандала с получением статуса участника АТО.

Он сейчас баллотируется в парламент под номером 15 по спискам партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

С Исаенко связывают группу строительных компаний Perfect Group, которая вместе с SAGA Development является девелоперами строительства ЖК Рыбацкий.

Андрей Ваврыш в своем Facebook обнародовал фотографии, свидетельствующие о его дружеских отношениях с главой Администрации президента Андреем Богданом:

Как сообщал "Апостроф", партия "Слуга народа" опубликовала своих 13 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах по мажоритарным округам в Киеве.