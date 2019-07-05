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​В Украине задержали работника военного завода за шпионаж в пользу России

пятница, 05 июля 2019, 11:09
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Работника одного из военных заводов Украины задержали по подозрению в государственной измене.

Об этом говорится в заявлении на сайте Генпрокуратуры Украины.

Его подозревают в сборе и передаче информации о количественном и качественном составе военной техники Вооруженных Сил Украины, которая поступала на ремонт в государственное оборонное предприятие.

"3-го июля 2019 при попытке пересечения государственной границы Украины в направлении Российской Федерации следователями и оперативными сотрудниками СБУ указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины и изъято флэш-носители и мобильные телефоны с информацией, которую последний должен был передать сотруднику ГУ ГШ ВС РФ во время очередной встречи в г. Воронеж РФ. В тот же день ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня Шевченковский суд арестовал подозреваемого, предоставив возможность выйти под залог в 1,7 млн грн.

За совершение данного преступления подозреваемому грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", украинский журналист Павел Шаройко, которого осудили в Беларуси за шпионаж, подал прошение о помиловании.

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