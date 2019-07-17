​В Украине упали цены на популярный продукт

В июне десяток яиц в среднем стоил 13 гривен, что на 43% меньше, чем в июне прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Яйца - единственный продукт животного происхождения, за год подешевел, остальные продуктов выросла в цене. Больше всего подорожали курятина - на 20%, а стоимость рыбы и сливочного масла - на 12%.

Ранее, 8 мая сообщалось, что за последний год стоимость белого хлеба выросла на треть, а черного - на 40%. Эксперты связывают это с увеличение цен на основные составляющие хлебу - муку, сахар, яйца, молочные продукты, а также подорожание энергоносителей.

Как сообщал "Апостроф", жители оккупированных территорий Донбасса при выезде на подконтрольную Украине часть страны сталкиваются с рэкетом на блокпостах, а в самом Донецке цены на овощи в два раза превышают киевские.