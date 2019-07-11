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7 кругов ада и "винегрет" в голове: мужчина из Донецка рассказал про ужасы жизни в оккупации

четверг, 11 июля 2019, 14:25
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Жители оккупированных территорий Донбасса при выезде на подконтрольную Украине часть страны сталкиваются с рэкетом на блокпостах, а в самом Донецке цены на овощи в два раза превышают киевские.

Об этом со ссылкой на рассказ местного жителя пишет в Facebook политолог Максим Яли.

По словам политолога, с жителем оккупированных территорий он столкнулся в поезде "Мариуполь-Киев". Тот узнал появляющегося на российском телевидении эксперта и начал рассказывать ему о жизни в оккупации.

"Из приятного. Не смотря на возраст "60+", поддерживает Украину, считает , что там "рулят" откровенные уголовники, которым наплевать на людей. Еще раз услышал от очевидца про то, какие 7 кругов Ада ожидают жителей оккупированных территорий при пересечении блокпостов... "Стоит бочка, куда эти ублюдки бросают все, что им понравится из сумок пассажиров: сигареты, мясо, колбаса, водка и т.д. Стоят откровенные ублюдки, выродки...", – пересказывает слова жителя Донецка политолог.

Также, отмечает Яли, его собеседник жаловался и на украинские блокпосты, где так же имеет место быть "рэкет с сигаретами и продуктами". Впрочем, также отмечается, что изъятие сигарет оправдано тем, что они произведены на территории, подконтрольной "республикам".

"Отдельно шокировали цены на продукты. Помидоры - 200 р. (80 гр). Даже в Киеве в 2 раза меньше… Если кратко - овощи, которые обходными путями все-таки еще туда попадают, стоят минимум в 2 раза больше, чем в соседнем Марике (120 км). Ну а остальное - отвратительного качества. Даже схему придумали - пару месяцев продавали "молочку " белорусскую. Людям понравилось, начали брать. Ну а потом начали двигать дерьмо, с названием "белорусская", а читаешь адрес - произведено в Донецке", – рассказывает политолог.

Также Яли поразила история о сестре жены его собеседника, которую убили под Волновахой в 2015 году при обстреле пассажирского автобуса. За перевозку тела погибшей нелегальные перевозчики запросили 10 тысяч долларов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", бывший командир боевиков так называемой ДНР Александр Ходаковский признал, что жизнь в Донецке за последние годы стала еще хуже.

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