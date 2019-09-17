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​Суд принял громкое решение по заводу, связанному с Порошенко: появились подробности

вторник, 17 сентября 2019, 17:08
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Печерский райсуд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Сообщается, что суд наложил арест на недвижимое имущество и корпоративные права "Кузни на Рыбальском" в рамках уголовного дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

Свидетелем по делу купли-продажи столичного завода "Кузня на Рыбальском" проходит бывший президент Украины Петр Порошенко, которого ранее вызывали на допрос в Госбюро расследований. Порошенко был предыдущим бенефициаром предприятия, пока фонд Прайм ессетс кэпитал, который управлял его активами, не достиг договоренностей о продаже завода в 2018 году.

В октябре 2018 года Антимонопольный комитет Украины разрешил кипрской компании Сергея Тигипко приобрести контрольный пакет акций "Кузни на Рыбальском".

Как сообщал "Апостроф", в сгоревшем доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой полиция нашла зажигательную светло-шумовую ракету.

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