Под Киевом сожгли дом Гонтаревой: опубликованы фото и видео

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что ее дом под Киевом сожгли.

Об этом сообщает издание "theБабель".

По ее словам, в ночь на 17 сентября неизвестные бросили на территорию домовладения бутылку с зажигательной смесью.

"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!", - поделилась она.

По словам Гонтаревой, в момент пожара в доме никого не было, никто не пострадал.

Пожежа в будинку колишньої глави НБУ Гонтаревої. pic.twitter.com/VEU5NHygpQ — theБабель (@theBabelUA) September 17, 2019

"Богатые тоже плачут", - прокомментировали ЧП в ресурсе dtp.ua и опубликовали фото с места инцидента.

Как сообщал "Апостроф", 29 июля в Киевской области произошел пожар в частном доме, где погибли двое детей.